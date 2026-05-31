Seúl y Tokio fijan para junio su primer ejercicio conjunto de rescate naval en nueve años

Los detalles del ejercicio fueron concretados la víspera durante una reunión bilateral en Singapur, al margen del Diálogo de Shangri-La, entre el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, y su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, informó un comunicado de la cartera de Defensa surcoreana.

El Ejercicio de Búsqueda y Rescate (SAREX) es un simulacro marítimo destinado a mejorar la capacidad de respuesta conjunta entre la Armada surcoreana y la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa en el caso de buques en situación de emergencia, así como a promover la cooperación humanitaria.

Por la parte surcoreana participará el buque de desembarco Cheonjabong, de 4.900 toneladas, mientras que Japón desplegará el destructor Aegis Kongo, de 7.250 toneladas, y un helicóptero de operaciones marítimas SH-60K, según el comunicado. Las maniobras se realizarán en aguas internacionales al sureste de la isla surcoreana de Jeju.

Ambos países acordaron en enero reanudar estas maniobras sin precisar entonces fecha ni medios participantes.

Las maniobras habían quedado suspendidas después de que en 2018 Japón acusara a un destructor surcoreano de apuntar con su radar de tiro a un avión de patrulla japonés en la zona económica exclusiva nipona, en un año de fuertes tensiones bilaterales por disputas históricas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reanudación del SAREX, celebrado por última vez en diciembre de 2017, supone otra muestra del fortalecimiento de la cooperación de defensa entre Seúl y Tokio, en un contexto marcado por los recientes lanzamientos de misiles de Pionyang y por las crecientes tensiones entre China y Japón en torno a Taiwán.

Ahn reconoció este domingo en Singapur que en la reunión con el ministro nipón se discutió también un posible acuerdo bilateral de apoyo logístico militar propuesto por Tokio, conocido como ACSA, aunque subrayó que Corea del Sur mantiene una postura cautelosa, según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Es la primera vez que Seúl reconoce diálogos sobre un ACSA, que facilita el intercambio de suministros y servicios, como alimentos, combustible y transporte, en situaciones de contingencia.

En la reunión del sábado, Koizumi, quien asumió el cargo en octubre, afirmó que nunca se había dado antes "una reunión tan cercana entre las dos partes", subrayando que estas sesiones no responden solo a la amistad, sino a la necesidad de hacer frente al difícil entorno de seguridad regional, informó Yonhap.

A mediados de mayo, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mantuvieron una cumbre de tono amistoso en Andong, ciudad natal de Lee, pese a la postura favorable al revisionismo histórico de la mandataria nipona, y reafirmaron la necesidad de cooperar con Estados Unidos en asuntos de seguridad, incluida la desnuclearización de Corea del Norte.