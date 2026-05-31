Viena cancela invitación polémica al magnate Peter Thiel para un debate sobre anticristo

El multimillonario de Silicon Valley, conocido por su postura militarista y antidemocrática, iba a debatir el próximo 7 de junio con el teólogo austríaco Wolfgang Palaver sobre la figura del anticristo que, según Thiel, se encarna actualmente en conceptos como Naciones Unidas o activistas como la ecologista Greta Thunberg.

El director de las Festwochen, el dramaturgo suizo Milo Rau, subraya en el comunicado que la participación de Thiel se había debatido en diversos gremios, incluido un debate público el viernes, y que "la sensación general" estaba a favor de la participación del magnate.

"Nuestra sociedad debe ser lo suficientemente fuerte para aguantar e incluso resistir voces polémicas, extremistas, antidemocráticas o anticonstitucionales, y contribuir para confrontarlas, exponerlas y contrarrestarlas", resume el comunicado el voto a favor de la invitación a Thiel.

Sin embargo, Rau y la gestora cultural del programa, Artemos Vakianis, decidieron cancelar la invitación a causa de "un creciente número de voces críticas y de retiradas de participantes en el programa artístico por motivos políticos o éticos", agrega el texto.

"Mantener el acto habría sido contrario a mi aprecio por el programa artístico y sus participantes", dijo Rau, además de "debilitar el festival de este años de una forma inaceptable".

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Thiel, uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley con su empresa Palantir, cuenta con una gran influencia en la ultraderecha estadounidense, como financiador del actual presidente Donald Trump e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, el actual vicepresidente, JD Vance.

Esta misma semana se hizo público que Thiel, estadounidense de origen alemán, se ha mudado a Argentina, donde mantiene muy buenas relaciones con el presidente, el ultraderechista Javier Milei, que lo describió, de forma apreciativa, como "anarcocapitalista".