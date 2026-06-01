Al menos 5 muertos en Indonesia tras la explosión de una bomba de la II Guerra Mundial

El incidente tuvo lugar el domingo cerca del complejo pesquero de Biak Kota, donde cuatro viviendas resultaron dañadas, según reportó hoy la agencia pública Antara.

El jefe de policía de la regencia de Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan, indicó que la evacuación y las labores de rescate se llevaron a cabo "con sumo cuidado" ante la sospecha de más explosivos activos en las inmediaciones del lugar.

La búsqueda de los tres desaparecidos continúa este lunes, tras una suspensión temporal la víspera por la noche, debido a que la marea obstaculizó las tareas del equipo de rescate que trabajaba en la zona.

Durante la II Guerra Mundial, las fuerzas japonesas ocuparon lo que entonces eran las Indias Orientales Neerlandesas, con el posterior control de los aliados, liderados por Estados Unidos.

En la regencia de Biak Numfor todavía se encuentran diferentes reliquias de la guerra, como municiones, granadas y también bombas sin detonar, indicó el canal de televisión local Kompas.

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En este contexto, las autoridades indonesias urgieron a la precaución y pidieron a la población que informe sobre cualquier objeto sospechoso que pudiera ser un remanente de guerra, así como a no manipularlo ni intentar desmantelarlo por cuenta propia.