Berkshire cede el 0,63 % en bolsa tras primera gran operación desde la jubilación Buffett

Los títulos de Berkshire Hathaway de clase B, creados para los inversores minoristas, perdían 2,97 dólares, hasta los 471,51 dólares, en los primeros movimientos bursátiles.

El conglomerado inversor fundado por Warren Buffett anunció este domingo la compra de la constructora estadounidense Taylor Morrison, una de las mayores constructoras de viviendas de Estados Unidos, por 8.500 millones de dólares.

Ambas empresas informaron de un acuerdo definitivo para que Berkshire adquiera Taylor Morrison por 72,50 dólares en efectivo por acción, lo que representa un valor total de capital de aproximadamente 6.800 millones de dólares.

El precio de adquisición representa una prima de un 24 % sobre el último precio de cierre de Taylor Morrison.

Se espera que la compra se formalice en la segunda mitad de este año.

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"Berkshire va a adquirir una de las mejores constructoras de viviendas a nivel nacional, dirigida por un equipo excepcional y respaldada por una reputación de confianza en cuanto a la experiencia del cliente", aseguró Abel en un comunicado conjunto.

En el mensaje, el directivo confió en "unificar las operaciones de construcción de viviendas" en una plataforma con la que poder "hacer realidad el sueño de la propiedad de vivienda para más estadounidenses".

Taylor Morrison es una compañía presente en veintiún mercados de doce estados. Una vez completada la compra seguirá estando dirigida por el actual equipo directivo de la empresa, incluida la directora ejecutiva, Sheryl Palmer.

Esta compra supone una de las primeras grandes operaciones estratégicas desde que Abel sucedió a Buffett al frente de la compañía a principios de este año.

Buffett sigue siendo el presidente del consejo, pero, según explicó él mismo, Abel es "quien toma las decisiones".