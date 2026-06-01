Comercio de bienes entre Mercosur y Canadá alcanzó en 2025 los 12.600 millones de dólares

Así lo indica el informe de las relaciones comerciales entre el Mercosur y Canadá, presentado este lunes por el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del bloque.

Según el documento, el Mercosur le exportó a Canadá en 2025 por 8.702 millones de dólares. El 83,4 % de estos envíos fueron hechos por Brasil, el 14,9 % por Argentina, el 0,9 % por Paraguay y el 0,8 % por Uruguay.

Mientras tanto, el bloque suramericano hizo importaciones por 3.912 millones de dólares. El 85,9 % de las adquisiciones las hizo Brasil, el 10,7 % Argentina, el 2,2 % Paraguay y el 1,2 % Uruguay.

El producto más exportado por el Mercosur a Canadá fue el oro (incluido el oro platinado, en bruto, para uso no monetario), que alcanzó ventas por 3.181 millones de dólares y representó el 36,6 %.

El segundo lugar de las exportaciones del bloque fue para el óxido de aluminio (1.509 millones de dólares) y el tercero para otros azúcares de caña (490 millones de dólares).

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Contrario a esto, el bien más importado por el Mercosur desde Canadá fue el cloruro de potasio, que alcanzó adquisiciones por 1.824 millones de dólares y representó el 46,6 %.

El podio importaciones del Mercado Común del Sur lo completaron los turborreactores de empuje de más de 25 kN (por 204 millones de dólares) y los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar (por 127 millones de dólares).

El pasado viernes, los países del Mercosur y Canadá concluyeron, en la ciudad de Toronto, la X ronda de negociaciones con vistas a un tratado de libre comercio que discuten desde 2018.

Según destacó el bloque, en un comunicado, "las delegaciones trabajaron en áreas clave como el comercio de bienes y servicios, la propiedad intelectual, el comercio electrónico, la reglas y procedimientos de origen, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el desarrollo sostenible y la entrada temporal de personas de negocios".