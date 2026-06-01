El desempleo se mantiene estable en la UE y la eurozona en abril, con un 6 % y un 6,3 %

En términos interanuales, las tasas tampoco registraron cambios respecto a abril del año pasado.

Según la oficina de estadística europea, 13,238 millones de personas estaban en situación de desempleo en abril en la UE, de las cuales 11,075 millones en la zona euro.

Esto supone una bajada de 137.000 personas en el conjunto del bloque, 84.000 de ellas en los países de la moneda común, respecto al mes anterior, y un aumento de 82.000 y 45.000 personas, respectivamente, en términos interanuales.

España registró en abril la segunda tasa de desempleo más alta de la UE, con un 10,3 %, solo por detrás de Finlandia (10,6 %).

En el polo opuesto, Bulgaria (2,8 %), Polonia (3 %) y la República Checa (3,1 %) presentaron las cifras más bajas del bloque.

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Alemania se situó en el 3,8 %, e Italia continuó su tendencia a la baja hasta el 5,1 %; Grecia, tras repuntar hasta el 10,4 % en marzo, recortó su tasa hasta el 9,5 % en abril.

En abril, la tasa de desempleo entre menores de 25 años fue del 15,1 % en la UE y del 14,7 % en la zona del euro, con descensos de cinco y cuatro décimas respecto al mes anterior.

En términos absolutos, 2,9 millones de jóvenes estaban desempleados en la UE en abril, de los cuales 2,3 millones en la eurozona.

En comparación interanual, el desempleo juvenil subió dos décimas tanto en la UE (de 14,9 %) como en el área de la moneda única (de 14,5 %).

España fue el segundo país con mayor tasa de desempleo entre jóvenes de la UE, con un 23,7 %, solo por detrás de Suecia (24,4 %) y seguida de Francia (21,4 %).

Grecia experimentó la mayor caída mensual, desde el 25,3 % en marzo hasta el 18,4 % en abril, aunque la cifra sigue siendo de las más elevadas del bloque.

En abril, la tasa de desempleo femenina fue del 6,2 % en la UE, frente al 6,3 % de marzo, mientras que la masculina se situó en el 5,8 %, sin cambios respecto al mes anterior.

En la zona euro, el desempleo entre mujeres bajó una décima, hasta el 6,5 %, y el de hombres retrocedió igualmente una décima, hasta el 6,0 %.

La brecha de género más pronunciada se dio en Grecia, donde el desempleo femenino (13,7 %) casi triplicó al masculino (5,9 %), con una tendencia además al alza entre las mujeres. España también mostró una diferencia significativa: 11,8 % frente al 9,0 % de los hombres.

En sentido inverso, Lituania (8,0 % de hombres frente a 6,2 % de mujeres) y Finlandia (11,3 % frente a 9,8 %) registraron tasas más altas entre los hombres. Bélgica presentó una situación prácticamente equilibrada, con un 6,3 % masculino y un 6,1 % femenino.