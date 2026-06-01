El euro cae tras los datos económicos de la eurozona y las tensiones geopolíticas

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1612 dólares, frente a los 1,1665 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1646 dólares.

La actividad económica de la industria estadounidense mejoró en mayo 1,3 puntos, hasta 54 puntos, respecto al mes anterior, según el Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

"El crecimiento de la economía del sector manufacturero se atenúa en mayo debido al aumento de las presiones inflacionistas", que ha estancado la demanda, dijo S&P.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en mayo hasta 51,6 puntos (52,2 puntos en abril), según S&P.

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"Los responsables de las políticas monetarias estarán deseosos de frenar el aumento de la inflación, pero también serán prudentes en cuanto al alcance de las subidas de los tipos de interés dados los indicios de una demanda debilitada que ya está surgiendo", dijo el economista jefe de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

La tasa de desempleo se mantuvo estable en abril en la eurozona en el 6,3 %, sin variación respecto al mes anterior.

Irán quiere congelar las negociaciones de paz con Estados Unidos en protesta por la escalada de los ataques de Israel al Líbano, según la agencia iraní Tasnim.

Las tensiones entre EEUU e Irán se han intensificado tras ataques mutuos y ante el silencio durante el fin de semana del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las negociaciones con Teherán para que termine la guerra.

Teherán advierte de que no aceptará un acuerdo sin "resultados tangibles" que garanticen sus derechos.

EEUU atacó a Irán y La Guardia Revolucionaria iraní respondió atacando una base aérea. Israel intensifica su ofensiva en el Líbano y complica más la situación en Oriente Medio.

Los precios del petróleo subieron y el barril de crudo Brent se pagaba por encima de 97 dólares, un 6,7 % más que el viernes.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1607 y 1,1664 dólares.