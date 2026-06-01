El vicepresidente de Finanzas del Canal de Panamá dejará el cargo el próximo 29 de julio

En una nota de prensa del Canal, Vial señaló que su renuncia responde al cierre de una importante etapa profesional y al deseo de explorar nuevas oportunidades y retos.

Vial permanecerá en el cargo hasta el 29 de julio próximo para asegurar una transición ordenada y apoyar la continuidad institucional, agregó la información oficial, sin mencionar quién asumirá esta posición o si está en marcha su selección.

Durante la gestión de Vial el Canal "fortaleció significativamente su posición financiera incrementando su liquidez, reduciendo niveles de deuda y alcanzando resultados financieros récords para beneficio del país. Su trabajo fue clave para consolidar la confianza de los mercados internacionales en una de las instituciones más relevantes para el comercio mundial", indicó el comunicado oficial.

La renuncia de Vial tiene lugar después de que la Junta Directiva del Canal designó el pasado 21 de mayo a Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del paso navegable para el período 2026-2033, cargo que asumirá el próximo 5 de septiembre en reemplazo de Ricaurte Vásquez.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con un alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.

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El Canal, el único de agua dulce del mundo y que une el Atlántico y el Pacífico, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE.UU., con alrededor de un 70 % de la carga que lo cruza de salida o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.