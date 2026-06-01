En inusual gesto, Trump aplaude liberación de un migrante cubano de ‘Alligator Alcatraz'

"Bienvenido a casa, Justo Betancourt, cuya hija, Arianne, luchó con gran tenacidad para liberar a su padre de Alligator Alcatraz. Disfruten juntos de su libertad", dice el mensaje del fin de semana de Trump en una publicación en Truth Social sin detallar las razones.

Betancourt, de 54 años, fue liberado el pasado 14 de mayo de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en cumplimiento de una orden emitida por un juez federal, tras permanecer más de seis meses en custodia del centro, inaugurado por Trump en 2025.

Usualmente Trump critica a los jueces federales que emiten órdenes a favor de inmigrantes para evitar su deportación, como el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, al que EE.UU. tuvo que regresar al país después de enviarlo a El Salvador.

Betancourt incluso había perdido su residencia permanente debido a cargos criminales que incluyen conspiración para distribuir metanfetaminas, una de sus cruzadas migratorias del gobierno de Trump.

ICE intentó deportar a Betancourt a México en enero pasado, pero las autoridades mexicanas le denegaron la entrada debido a sus problemas médicos y de salud mental, de acuerdo con documentos judiciales revisados por EFE.

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La hija de Betancourt, Arianne, encabezó la campaña para lograr su liberación, argumentando que su padre había cumplido con las condenas y había acatado las instrucciones de ICE de presentarse continuamente.

La joven, que se unió a grupos de manifestantes contra las condiciones insalubres de detención en 'Alligator Alcatraz', ha señalado que su padre sufre de diabetes y requiere medicamentos y cuidado continúo.

'Alligator Alcatraz' se encuentra en proceso de cierre, a poco menos de un año de su inauguración. A varios proveedores se les ha notificado que las operaciones en las instalaciones cesarán este lunes, según información citada por el canal de Miami Local10.