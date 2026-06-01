¿En qué consiste el escrutinio electoral en Colombia que Petro cuestiona?

Con el 100 % de las mesas informadas, este recuento preliminar de la Registraduría, entidad encargada de organizar las elecciones, mostró que el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %) y el senador izquierdista Iván Cepeda alcanzó 9,6 millones (40,90 %).

Como ninguno superó el umbral de la mitad más uno de los votos válidos requeridos para ganar en primera vuelta, ambos se enfrentarán en una segunda elección el próximo 21 de junio.

Estas son las claves para entender la polémica y el proceso en el que el escrutinio determinará oficialmente el resultado de la primera vuelta y definirá cualquier reclamación sobre la votación.

El preconteo, que se hace manualmente, es una proyección de la votación tras el cierre de las urnas, pero sus resultados no tienen validez jurídica porque su función es meramente informativa y de carácter preliminar.

Los resultados oficiales surgen del escrutinio, un procedimiento técnico y jurídico mediante el cual las autoridades electorales revisan las actas de votación, consolidan las cifras y estudian las eventuales reclamaciones presentadas por campañas, partidos y testigos electorales.

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Esa tarea está a cargo de comisiones escrutadoras integradas principalmente por jueces de la República y notarios, designados para revisar los documentos electorales y resolver controversias sobre la votación.

El proceso comienza el mismo día de los comicios en el nivel municipal, continúa con los escrutinios a nivel regional y culmina en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya sala plena hace el consolidado de todo el país y la declaratoria oficial del resultado de la elección presidencial.

El domingo, Petro cuestionó los resultados preliminares y aseguró que existían irregularidades relacionadas con el software electoral y diferencias entre el censo electoral oficial y las bases de datos utilizadas para el conteo, así como mesas en las que, según dijo, supuestamente se agregaron votos.

Esas denuncias se suman a advertencias previas formuladas por el mandatario sobre el proceso electoral, durante el cual expresó sus dudas sobre las garantías de la elección y la posibilidad de un fraude, aunque sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Cepeda secundó inicialmente estos reclamos, pero este lunes se desmarcó del presidente al asegurar que no tiene pruebas de tales irregularidades.

"Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", expresó.

El escrutinio puede modificar las cifras preliminares divulgadas la noche electoral, pero las variaciones suelen ser mínimas en las elecciones presidenciales. De hecho, en la primera vuelta de 2022 la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de solo el 0,1 %.

Colombia tiene una larga tradición de elecciones transparentes y un sistema electoral respaldado por las instituciones y por eso las controversias suelen tramitarse a través de los mecanismos previstos en la ley.

En ese contexto, las denuncias de fraude han sido poco frecuentes en la historia reciente del país y rara vez han puesto en duda la legitimidad de los resultados.

La excepción más notoria fue la elección presidencial de 1970, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla denunció irregularidades tras perder frente al conservador Misael Pastrana, episodio que acabó dando pie a la creación del M-19 la guerrilla en la que militó Petro en su juventud.