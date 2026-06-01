Exportaciones uruguayas caen un 3 % en mayo y alcanzan los 1.142 millones de dólares

Así lo indicó el informe de Comercio Exterior publicado este lunes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añadió que en el acumulado de enero - mayo, las solicitudes de exportación aumentaron 3 % en comparación con el año anterior.

La carne bovina fue el principal producto exportado en mayo, con ventas por 220 millones de dólares, lo que representó el 19 % del total exportado y una caída interanual del 14 %.

La celulosa fue el segundo producto de mayor valor exportado en mayo, con ventas por 191 millones de dólares y que representó 17 % del total exportado y una caída interanual de 7 %.

En tanto, la soja se ubicó en tercer lugar en mayo con una participación de 16 % en las exportaciones totales de bienes y ventas por 180 millones de dólares que marcó un crecimiento interanual de 45%.

China fue el principal destino de exportación en mayo con colocaciones por 297 millones de dólares con 27 % del total exportado y un crecimiento interanual de 12 %.

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Las ventas hacia este mercado se mantuvieron fuertemente concentradas en soja, celulosa y carne bovina, que explicaron en conjunto 88 % del total exportado al país.

La Unión Europea se ubicó en segundo lugar entre los destinos de exportación en mayo con ventas por 172 millones de dólares equivalentes al 16 % del total y una caída interanual de 20 %.

La contracción respondió principalmente a menores ventas de celulosa, carne bovina y arroz, parcialmente compensadas por el crecimiento de madera y productos de madera.

Asimismo, durante el primer mes de vigencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se registraron solicitudes de cupo para tres productos agroexportadores uruguayos hacia ese bloque.

En carne bovina las solicitudes alcanzaron 917,6 toneladas: bajo el cupo BF1 - carne bovina fresca, el equivalente a 11,8 % del cupo total de 6.060 toneladas, y bajo el cupo BF2 - carne bovina congelada, el equivalente a 4,1 % del cupo total de 4.950 toneladas.

Asimismo, se registraron solicitudes por 4.167,6 toneladas de arroz, lo que representó 62,6 % de la cuota total Mercosur de 6.660 toneladas.

Para la miel, el total del cupo de 5.000 toneladas se distribuye en tres fases, donde la primera habilitó 1.400 toneladas. Uruguay ha solicitado cupos por 443 toneladas en lo que va del año.

Brasil se ubicó como el tercer destino de exportación en mayo, con colocaciones por 161 millones de dólares, equivalentes a 15 % del total exportado y un crecimiento interanual de 1 %.

Para este destino los vehículos lideraron las ventas con 32 millones de dólares seguido de los productos lácteos, con 31 millones, y plásticos y sus manufacturas con 23 millones.