Iniciativa 'Bosques Vivos' busca restaurar ecosistemas degradados en Ecuador

El programa, denominado oficialmente 'Bosques Vivos: Alianza por la Resiliencia Hídrica y Gobernanza Territorial' constituye la primera agenda ambiental conjunta impulsada por gobiernos provinciales ecuatorianos.

La iniciativa contempla una inversión de 505.497 dólares y prevé intervenir en un centenar de localidades distribuidas en todo el país, con un impacto potencial sobre unos 6,38 millones de habitantes rurales, equivalentes a cerca del 36 % de la población nacional.

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) diagnosticó que entre agosto y septiembre de 2024 Ecuador registró 1.491 incendios forestales que afectaron cerca de 25.000 hectáreas, especialmente en provincias andinas de Loja, Azuay, Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo y en la costera del Guayas.

Por ello, esta estrategia se articula sobre tres ejes principales: restauración ecológica y reforestación, fortalecimiento de capacidades técnicas en territorio y coordinación institucional entre prefecturas, academia, cooperación internacional y actores locales.

Entre las acciones previstas se encuentran la recuperación de microcuencas, la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, la producción de plantas nativas en viveros provinciales y el fortalecimiento de los equipos ambientales de los gobiernos provinciales, informaron este lunes fuentes cercanas a la iniciativa.

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Las provincias desarrollarán proyectos adaptados a sus condiciones ecológicas y territoriales. Entre los de mayor alcance figuran iniciativas de restauración vinculadas a la producción cafetalera en Loja, programas de recuperación de páramos en Chimborazo y proyectos de conservación hídrica en provincias costeras como El Oro, fronteriza con Perú.

Otros programas previstos se ubicarán en las provincias amazónicas de Napo, Pastaza, Orellana, Sucumbíos (fronteriza con Colombia y Perú) y Zamora Chinchipe, donde se aspira a recuperar áreas degradadas y conservar especies forestales nativas.