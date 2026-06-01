Investigan la construcción del consulado estadounidense en Milán por explotación laboral

La fiscal de Bérgamo, Raffaella Latorraca, han solicitado este lunes que se mantenga el arresto preventivo del turco Ulas Demir, responsable de la filial italiana de la compañía estadounidense Caddell Construction, según informan los medios locales.

El constructor, de 47 años, fue detenido en la víspera en el aeropuerto de Bergamo (norte) antes de tomar un vuelo con su familia con destino Estambul, un día después de conocer la investigación.

Su custodia en prisión ha sido necesaria debido al riesgo de fuga del imputado.

Demir ha sido acusado del delito de explotación laboral mediante intermediarios ya que, según los investigadores italianos, había contratado a decenas de operarios indios para la construcción del consulado estadounidense bajo condiciones de explotación.

En concreto, los trabajadores indios se habrían visto obligados a pagar miles de euros a una sociedad intermediaria de su país para obtener el visado de trabajo de Italia y, ya en el país europeo, su sueldo no superaría los 4 euros por hora, según las mismas fuentes.