Israel acusa a Francia de vetar su participación oficial en la feria de defensa Eurosatory

En un comunicado, explica que el Ejecutivo galo le ha informado de su decisión de prohibir su participación, con lo que el Ministerio de Defensa no podrá establecer un pabellón nacional en la feria.

"Esta política se aplica de forma selectiva y discriminatoria con respecto a las demás naciones participantes, en clara violación de las normas establecidas que rigen las ferias internacionales de defensa", afirma.

Según el mensaje de Defensa, la decisión francesa incluye la prohibición de que representantes del Gobierno israelí acudan a la feria, la prohibición de abrir un pabellón nacional israelí y una restricción que limitará a las industrias de defensa israelíes a exhibir "únicamente productos de defensa aérea, excluyendo explícitamente los sistemas ofensivos".

El ministerio israelí calificó la resolución de "vergonzosa", agregando que denota "un claro cálculo político y comercial".

En 2024, el Gobierno galo ya vetó la participación de decenas de firmas israelíes en la feria de seguridad y defensa Eurosatory debido al aumento de las operaciones militares de las tropas de Israel en la Franja de Gaza, donde el número de fallecidos por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 supera ya los 72.900.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La feria, una de las más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa y que, está especializada en el entorno terrestre y aéreo terrestre y reunirá en esta edición a 2.656 expositores en París del 15 al 19 de junio.

"Francia, que se enorgullece de sus valores de libertad y democracia, actúa en directa contradicción con los principios que dice defender. Se escuda en una justificación política para excluir (...) sistemas que han demostrado ser muy superiores a sus homólogos franceses y que han exhibido una precisión y eficacia excepcionales", concluye el comunicado de Defensa israelí.