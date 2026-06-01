La economía chilena se contrajo 1,2 % en abril marcada por la caída de la actividad minera

El resultado del Índice de Actividad Económica (Imacec), que representa el 90 % de los bienes y servicios producidos en el país y se considera una estimación adelantada del PIB, sorprendió a los mercados por la profundidad del descenso, muy superior a la reducción del 0,2 % registrada en marzo pasado.

Según detalló el organismo emisor, la cifra "se explicó por la caída de la minería", que descendió un 11,8 % en comparación con abril de 2025 debido a la menor producción de cobre, la principal exportación de país sudamericano.

El resto de bienes y la industria también incidieron a la baja de la actividad económica chilena, cayendo 2,3 % y 0,4 %, respectivamente.

Por su parte, la actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1 % en términos anuales, con todos sus componentes logrando resultados positivos, destacando el comercio automotor.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta en línea, mientras que, en el comercio mayorista se registró un aumento en las ventas de maquinaria y equipos.

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Los servicios aumentaron 0,8 % en el periodo observado, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud; no obstante, contrastó con la caída de los servicios empresariales.

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026, pasando de la horquilla 2 %–3 % proyectada en diciembre a 1,5 %–2,5 %, debido a los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.