La inflación disminuye 0,25 % en mayo en Perú por una leve bajada de precios de alimentos

La mayor bajada de precios se registró en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,76 %) debido a la reducción de precios en alimentos básicos y productos agrícolas como carne de pollo, huevos de gallina, hortalizas y tubérculos.

"Adicionalmente, el descenso se vio reforzado por la disminución en los costos de transporte urbano e interprovincial, incluyendo pasajes en mototaxi, microbús, ómnibus, entre otros", agregó el INEI en su informe.

Tras la subida de la inflación registrada en abril del 0,64 %, especialmente por el incremento de precio de combustibles a nivel internacional y nacional, en mayo, la división de transporte bajó sus importes un 0,26 %.

Por el contrario, se incrementaron los precios de alojamiento, agua, electricidad, gas (0,95 %), debido al incremento en las tarifas de electricidad y gas doméstico, restaurantes y hoteles (0,60 %), recreación y cultura (0,35 %), bienes y servicios diversos (0,23 %), muebles, artículos para el hogar (0,19 %), salud (0,13 %) y prendas de vestir y calzado (0,10 %).

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana disminuyó en mayo un 0,16 %, ubicándose como el primer resultado negativo en lo que va del presente año y mostrando un comportamiento contrario al registrado el mes anterior, ya que en abril creció un 0,52 %.

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Asimismo, el INEI destacó que la cifra de inflación de mayo en Lima es la más baja registrada en los meses de mayo de los últimos años: 2025 (-0,06 %) y 2024 (-0,09 %).