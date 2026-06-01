La recaudación tributaria en Argentina subió el 35,6 % interanual en mayo de 2026

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de mayo, pero, según cálculos de consultores privados, en el quinto mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 33,3 %, por lo que la recaudación habría subido en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación subió el 23 % en comparación con abril pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se desaceleró a cerca del 2,2 % mensual en mayo, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.