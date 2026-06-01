Los transportistas de Lima suspenden paro tras alcanzar acuerdo con el Gobierno de Perú

"Los representantes gremiales de transporte urbano regular de Lima y Callao levantan la medida social anunciada para el 2 de junio", anunció este lunes el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, tras reunirse con otras autoridades del sector y dirigentes de los transportistas.

Prieto aseguró que el Gobierno se ha comprometido a publicar, a más tardar este martes, un decreto de urgencia que establece un subsidio temporal "bajo un régimen excepcional" para el transporte urbano de pasajeros en la capital peruana.

"Este decreto recoge la mayor amplitud de beneficiarios posibles, establece el subsidio por kilómetro recorrido, que ha sido un pedido de los gremios y también algunas condiciones operativas que permitan una mayor facilidad para el recibimiento de este subsidio", acotó.

El acuerdo fue suscrito entre el ministerio y representantes de los transportistas y estableció el compromiso de continuar trabajando en un plan de rescate económico y en posibles beneficios tributarios para el sector.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, confirmó la decisión de suspender el paro, aunque reiteró que "el sector transporte urbano se encuentra atravesando por una severa crisis económica".

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"Algunas empresas ya han quebrado y otras están en camino de hacerlo", alertó.

Sin embargo, el dirigente aseguró que todos los gremios de transporte urbano de Lima y el Callao apoyan el acuerdo porque existe el compromiso del Estado de otorgarles el subsidio temporal y también "avanzar en medidas de reactivación del sector".

El pasado jueves, el Gobierno de Perú oficializó la entrega de un subsidio económico para los transportistas de pasajeros y de carga del país, por un total de 33,8 millones de soles (9,9 millones de dólares), para contrarrestar el alza del precio de los combustibles.

Aunque la medida fue ratificada mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano, los transportistas de pasajeros de Lima exigieron que se les considere de manera específica para levantar la convocatoria al paro.

La norma precisó que ese subsidio se iba a otorgar para la compra de combustible durante un periodo de dos meses y será equivalente a cuatro soles (1,17 dólares) por galón de diésel.

Los transportistas denunciaron previamente un supuesto incumplimiento del Gobierno de acuerdos tomados en abril pasado, entre los que se incluía el bono por el incremento del precio de los combustibles, así como mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado, que ha incrementado las extorsiones y ataques a los transportistas públicos.