Menor argentina asesinada en Córdoba fue sometida a violencia extrema

La autopsia realizada sobre los restos de la joven hallados el sábado indicó además que su asesinato ocurrió en la noche entre el sábado 23, cuando fue vista por última vez ingresando al domicilio de Claudio Barrelier -único imputado- y el domingo 24 de mayo.

El fiscal de la investigación, Raúl Garzón, modificó este lunes la imputación de Barrelier a homicidio agravado por violencia de género, ya que hasta este lunes se encontraba detenido bajo el cargo de privación ilegítima de la libertad.

Según la prensa local, la querella reclamó que Barrelier sea procesado además por homicidio agravado por alevosía, así como por venganza transversal (para producir dolor y sufrimiento a otra persona), dado que era cercano a la madre de Vega, Melisa Heredia.

Hasta el momento, las otras personas que viven con Barrelier en su casa y fueron interrogadas negaron haber visto a Vega esa noche ni haber percibido indicios de un asesinato en el domicilio.

Barrelier, de 33 años, se encuentra detenido desde el pasado miércoles y confesó haber estado presente en el descampado al sur de la ciudad de Córdoba donde se encontraron los restos tras un operativo de búsqueda de más de 30 horas con 200 efectivos policiales y bomberos, perros, drones, kayaks y buzos.

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La desaparición de Vega se convirtió en un asunto nacional tras activarse el pasado miércoles -cuatro días después desde que fue vista por última vez- la Alerta Sofía, un sistema de búsqueda urgente de niños y adolescentes cuya vida se considera en peligro inminente.

El caso mantuvo en vilo a la Argentina y a la provincia de Córdoba, donde se registraron numerosas manifestaciones tanto antes como después del hallazgo del cuerpo.

El sábado, un número importante de manifestantes se concentró a las puertas de la vivienda de Vega para protestar por supuestas demoras en la investigación y para exigir justicia por el asesinato de la adolescente.