México admite no tener peso para regresar a un sistema comercial sin aranceles con EEUU

En conferencian de prensa, Ebrard sostuvo que la Administración estadounidense construye un nuevo sistema comercial basado en aranceles diferenciados, en el que el acceso al mercado de EE.UU. dependerá de dónde se produzcan los bienes.

“El sistema anterior era ‘duty free’. No pagas ningún arancel. Ese sistema ya no funciona. Vean todas las decisiones que tomaron la administración (del presidente estadounidense Donald) Trump. Todas son en contra de eso”, expresó el funcionario a medios.

Ebrard explicó que México debe asumir que el mundo del libre comercio, entendido como la búsqueda de producción más barata sin importar el país de origen, dejó de ser la realidad dominante, pues Washington ahora prioriza la localización de empleos dentro de su territorio.

“¿Cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Regresar al mundo anterior? Pues no, porque no tenemos el poder para imponerlo. Si nosotros fuéramos la economía más grande del mundo, les diría, pues sí, con la idea de regresar al sistema anterior. Pero no somos la economía más grande del mundo”, admitió.

Ante ese escenario, el secretario insistió que la estrategia mexicana consiste en obtener la mejor condición posible frente al resto de las economías que exportan a Estados Unidos.

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“Lo que puedes hacer en el nuevo contexto: buscar la mejor posición de México respecto a todos los demás. Es decir, que exportar desde México sea más barato que hacerlo desde Vietnam, Indonesia, China, Corea del Sur, Japón, etcétera”, dijo.

Ebrard afirmó que México compite con alrededor de 180 países por el acceso al mercado estadounidense, por lo que la prioridad es conservar una ventaja relativa dentro del nuevo sistema arancelario.

El funcionario destacó que México y Canadá son actualmente los únicos países que mantienen 85 % de sus exportaciones a Estados Unidos sin aranceles, pese a que la política de Trump apunta a cobrar gravámenes de forma generalizada.

También reveló que EE.UU. presentó planteamientos sobre acero, aluminio, industria automotriz y seguridad económica, aunque evitó detallar las propuestas por existir un acuerdo de confidencialidad.

México presentará sus propuestas el próximo 16 de junio en Washington, mientras que una tercera ronda está prevista para el 20 de julio en Ciudad de México.