Modi pide a Birmania evitar ataques en la frontera mientras construye una valla unilateral

"El primer ministro enfatizó que estos grupos continúan operando cerca de nuestras fronteras (...) y pidió que el Ejército de Birmania y sus autoridades presten atención a que estas operaciones se lleven a cabo de manera que se eviten daños, especialmente a las personas que viven del lado indio", declaró el secretario de Exteriores indio, Vikram Misri, en una rueda de prensa posterior al encuentro.

La reunión tuvo lugar durante la primera visita internacional de Min Aung Hlaing desde que asumió la jefatura de Estado en abril, tras unas elecciones sin oposición real. Se trata de un viaje oficial a la India que se extenderá hasta el miércoles.

El Gobierno indio confirmó además que avanza en la construcción de una valla en su lado de la frontera para controlar el tránsito de personas hacia su territorio, tras el anuncio en 2024 de restricciones a la libre circulación en los más de 1.600 kilómetros que separan ambos países.

La India indicó que el conflicto civil en la zona ha retrasado tanto la construcción del cercado como otros proyectos de infraestructura de interés para Nueva Delhi, incluida la autopista trilateral India-Birmania-Tailandia.

Modi transmitió además la necesidad de que Birmania avance hacia la democracia mediante un proceso inclusivo que logre "reunir a todos los grupos étnicos en una misma plataforma", agregó el portavoz.

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"Nuestro compromiso con Birmania no tiene la intención de ser un comentario sobre los acuerdos políticos internos en ese país (...) Hemos expuesto nuestras ideas sobre la inclusión y la absoluta importancia de tener a todas las partes interesadas como parte del diálogo en la mesa", dijo Misri.

Según Nueva Delhi, mantener canales abiertos con Birmania es un imperativo para la India como país vecino, ya que ignorar la situación no generaría cambios democráticos y solo beneficiaría a terceras potencias "sin interés en la democracia".

Birmania sigue sumida en una guerra civil agravada desde el golpe militar de 2021, que puso fin a la transición democrática liderada por la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.