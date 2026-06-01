Netanyahu dice a Trump que su postura no ha cambiado y atacará Beirut si Hizbulá les ataca

"Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hizbulá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma", indicó en un mensaje difundido por su oficina..

Al mismo tiempo, según esa misma declaración, "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán operando según lo previsto en el sur del Líbano".

Este mismo lunes el Gobierno del Líbano afirmó que Hizbulá ha aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que Trump asegurara en su red Truth Social que se alcanzó un acuerdo para que Israel y Hizbulá cesen sus enfrentamientos.

Según la propuesta de Estados Unidos, "cesarían los ataques israelíes contra los suburbios al sur de Beirut a cambio de que Hizbulá se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel", y se ampliaría el alto el fuego a "todo el territorio libanés".