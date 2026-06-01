Pedro Sánchez y el rey Felipe VI se reúnen en Madrid con el príncipe Alberto II de Mónaco

Durante su encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, ambos destacaron el vínculo que existe entre España y Mónaco cuando se cumple el 150 aniversario de la representación diplomática que la ciudad-Estado mantiene en España.

Según una nota de Moncloa, esta relación se asienta "sobre una historia compartida, valores europeos y el compromiso firme con la cooperación multilateral en ámbitos como la protección de los océanos o la lucha contra el cambio climático".

Antes de acudir a La Moncloa, Alberto II de Mónaco fue recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde ambos jefes de Estado mantuvieron una reunión seguida de un almuerzo.

La agenda de esta visita para la jornada de hoy concluye con un recorrido de los reyes y los príncipes de Mónaco a las exposiciones conmemorativas del aniversario diplomático ubicada en el Real Jardín Botánico, unas muestras disponibles al público general hasta el 13 de junio y organizadas por el Foro de los Artistas de Mónaco.