Perú concreta el último paso para la entrada en vigor de acuerdo comercial con Guatemala

La entrega de la nota diplomática se formalizó en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, con la presencia del canciller peruano Carlos Pareja y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes; y del embajador de Guatemala en Lima, Herbert Meneses.

"Este acto representa un paso decisivo en el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Perú y Guatemala", señaló Reyes en un comunicado difundido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

"Con estos instrumentos, una vez entren en vigencia, consolidamos un marco jurídico bilateral moderno y previsible, que brindará mayor seguridad a los operadores económicos y generará nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación”, añadió.

El tratado de libre comercio entre Perú y Guatemala fue suscrito el 6 de diciembre de 2011 y ratificado por el Congreso guatemalteco en 2013.

Tras diversos procesos técnicos y jurídicos, ambos países retomaron las negociaciones en 2024, logrando consensuar un Protocolo Modificatorio que permitió destrabar su puesta en vigencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno peruano ratificó el Tratado y su Protocolo mediante un decreto publicado el pasado viernes.

En 2025, el comercio entre ambos países alcanzó aproximadamente 206 millones de dólares, lo que situó a Guatemala como el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica.

Las exportaciones peruanas a Guatemala ascendieron a 132 millones de dólares en 2025 con productos peruanos agropecuarios como uva, aceite de palma y mandarina; productos químicos y farmacéuticos; láminas y tiras de plástico; bienes metalmecánicos como grupos electrógenos; así como zinc y aceites lubricantes.

Por su parte, el Perú importa desde Guatemala principalmente azúcar, entre otros productos.

“Estas cifras evidencian que nuestros países cuentan con una relación comercial activa, complementaria y con amplio potencial de crecimiento", indicó el ministro peruano Reyes.

"La próxima entrada en vigor del TLC y su Protocolo abrirá una nueva etapa para ampliar el intercambio de bienes y servicios, diversificar la oferta exportable, promover mayores encadenamientos productivos y facilitar la participación de más empresas, en particular de las MYPE", concluyó.