Rumanía, junto aliados de UE y OTAN, denuncia ante ONU heridos por ataque de un dron ruso

Según explicó la canciller rumana, la noche del 28 al 29 de mayo, un dron ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, "entró en el espacio aéreo rumano, violando el derecho internacional" y explotó sobre el tejado de un edificio de viviendas en la ciudad de Galați.

"Por primera vez, se han producido heridos entre la población rumana. Dos personas resultaron heridas y varios residentes necesitaron atención médica. El impacto provocó un incendio y daños importantes, lo que obligó a evacuar el edificio", dijo la ministra a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU.

Țoiu compareció junto a los representantes de los países aliados minutos antes de que iniciara una sesión de emergencia en el órgano de la ONU convocada a petición de Rumanía.

"Las violaciones del espacio aéreo por parte de drones rusos sobre Rumanía y otros socios de Europa Central y Oriental se han producido repetidamente desde el estallido de la guerra de Rusia en Ucrania y son una consecuencia directa de las tácticas de escalada aplicadas por Rusia en sus ataques contra Ucrania", declaró la ministra.

En este sentido, pidió que cesen estos incidentes que amenazan a la población: "Los ataques contra la población civil merecen la más enérgica condena, independientemente del lugar en que se produzcan".

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Por su parte, la directora de la División de Europa y Asia Central del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz, Kayoko Gotoh, aseguró durante su intervención en el Consejo de Seguridad que estos ataques de Rusia se enmarcan en "una tendencia preocupante" que en el último año han denunciado países como Moldavia, Bulgaria, Bielorrusia o Turquía.

"La ONU condena categóricamente todos los ataques contra la población civil y contra infraestructura civil", aseveró, y alertó del riesgo de que se produzcan errores de cálculo en la hostilidades rusas en Ucrania.