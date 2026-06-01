Un aliado de Biden, un amigo de Trump y un millonario compiten por gobernar a California

Uno de los factores atípicos de estas elecciones es que a la fecha no hay claros ganadores, en especial en la contienda para suceder al gobernador Gavin Newsom, quien cumplió el límite de mandatos, y la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, en la que la alcaldesa Karen Bass, busca reelegirse.

La partida por la gobernación mantiene una confrontación a tres bandas entre Becerra, Hilton y Steyer, después de que el favorito de las encuestas, el excongresista Eric Swalwell, renunciara a sus aspiraciones a principios de abril cuando fue denunciado por varias mujeres por abuso sexual.

Becerra, que hizo parte de la Administración de Joe Biden (2021-2025) pasó de tener un 3 % de intención de voto en marzo pasado a ser el puntero en la carrera con el apoyo del 28 % de los votantes probables del estado, según la última encuesta de Emerson College Polling.

Con un 22 % se posiciona en segundo lugar Steyer, quien tiene una fortuna de 2.400 millones de dólares, según Forbes, y ha presentado las propuestas más progresistas de la campaña.

Hilton, nacido en el Reino Unido y un amigo cercano del presidente estadounidense, seguía de cerca al multimillonario con un 21 %, distanciándose aún más de su rival republicano, Chad Bianco, quien obtuvo un 12 %.

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En enero pasado, Hilton y Bianco lideraban las intenciones de voto, lo que prendió las alarmas entre los demócratas sobre la posibilidad de que los dos republicanos pudieran pasar en las primarias a la Gobernación, que tiene a 61 competidores, la mayoría del partido azul.

Las primarias en California eligen a los dos candidatos más votados, sin importar el partido al que pertenezcan.

Luis Alvarado, exasesor de campañas republicanas y analista que ahora se identifica como independiente, considera que las encuestas siguen mostrando que la mayoría de carreras “están muy cerradas”.

Ese es el caso de la alcaldía de Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Bass y sus dos rivales- Spencer Pratt, un republicano que se dio a conocer en el reality show ‘The Hills’, y la concejal progresista Nithya Raman- están separados por apenas unos pocos puntos porcentuales.

“Que una alcaldesa en ejercicio no supere el 30 % en la intención de voto indica que no confían en ella, pero que los otros candidatos estén tan cerca indica que no son la mejor opción”, opina Tinker-Salas.

Los dos expertos coinciden en señalar que la poca claridad sobre ganadores refleja también “un hartazgo” y “descontento” entre los votantes ante el alza de los precios, en especial de la gasolina, que se ha situado en un promedio de 6 dólares el galón en California, casi dos dólares por encima del promedio nacional, según datos de la asociación automovilística AAA.

A esto se suma que una buena parte de los votantes está viendo nuevos distritos congresionales, después que se aprobaran el año pasado para contrarrestar la cruzada del presidente estadounidense, Donald Trump, para cambiar los mapas electorales a favor de los republicanos.

Hasta la mañana del domingo sólo alrededor del 13 % de los más de 23 millones de votantes registrados de California habían devuelto sus boletas, un número muy por debajo de otras elecciones.

Alvarado cree que muchos votantes están esperando hasta el último día para votar en persona, especialmente los registrados como demócratas. “Existe un miedo de qué sus votos no vayan a ser contados”, ahonda.