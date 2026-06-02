Al menos 4 muertos y cerca de 60 heridos en un nuevo ataque nocturno ruso contra Kiev

Klitchkó había informado previamente de daños materiales en siete distritos de Kiev, donde fueron alcanzados varios edificios residenciales.

El de esta madrugada es el primer ataque masivo ruso contra Kiev desde que Moscú anunciara a finales del mes pasado una campaña de ataques aéreos contra centros de toma de decisiones en la capital ucraniana y aconsejara a los diplomáticos extranjeros acreditados en la ciudad que la abandonaran por seguridad.

Además de Kiev, Rusia también ha atacado durante la madrugada de este martes las ciudad de Járkov y Dnipró. En esta última cinco personas han muerto y hay más de veinte hospitalizados por el ataque, según el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, de la que es capital Dnipró, Oleksandr, Ganzha.