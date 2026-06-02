Ataque contra residencia en Lugansk cambia cualitativamente guerra en Ucrania, según Putin

"Por lo visto, al cometer gravísimos crímenes contra niños y adolescentes en el colegio pedagógico de Starobilsk de modo consciente, precisamente consciente, la cúpula de Kiev decidió abrir una nueva página en su sucesión de delitos, dar un nuevo nivel cualitativo al conflicto", sostuvo el mandatario ruso, al señalar que "esta ha sido la elección de ellos".

Durante la reunión, celebrada en la noche del lunes, Putin fue informado de las pesquisas para establecer a los responsables del ataque y del estado de salud de los heridos, uno de ellos en estado sumamente grave.

Según informó el Ministerio de Emergencias ruso la semana pasada, 63 personas resultaron heridas y 21 fallecieron durante el ataque calificado como terrorista por Putin.

Dos días después del ataque contra la residencia estudiantil, el ejército ruso lanzó un ataque masivo que incluyó misiles balísticos, de crucero y también hipersónicos, como el temible Oréshnik, además de un millar de drones, y anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev.

Además, las autoridades rusas conminaron a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana.

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El pasado 29 de mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alertó de nuevos ataques masivos rusos en el marco de la escalada.