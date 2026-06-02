Ataque masivo ruso con 18 muertos confirma que Ucrania es vulnerable a misiles balísticos

Una circunstancia sobre la que el presidente Volodímir Zelenski advirtió recientemente en una carta a su homólogo Donald Trump pidiéndole ayuda.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque un total de 656 drones de larga distancia y 73 misiles de distintos tipos, de los que 602 y 40, respectivamente, fueron neutralizados.

Otros 33 drones y el mismo número de misiles, treinta de ellos balísticos, no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros quince lugares.

Tanto el presidente Zelenski como su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, destacaron el problema que suponen para Ucrania los misiles balísticos enemigos en sus mensajes de condena del ataque.

“Europa necesita de sus propias defensas antibalísticas para que esta guerra termine finalmente. Y la asistencia de EE.UU. en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria”, escribió en X Zelenski.

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Sibiga fue más concreto que su jefe a la hora de proponer nuevas fórmulas para poner solución al déficit en misiles antibalísticos que sufre Ucrania. “Utilicen el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana, "para financiar el programa PURL y comprar sistemas Patriot adicionales y misiles para Ucrania”.

El Fondo Europeo para la Paz sirve para pagar armamento europeo para Ucrania, pero hasta el momento no se ha empleado para hacer aportaciones al PURL, el programa que permite a Kiev recibir armamento de EE.UU. -como los misiles PAC-3 para los sistemas Patriot que precisa para derribar misiles balísticos- con aportaciones del presupuesto nacional de socios sobre todo europeos de Ucrania.

Es previsible que la propuesta formulada por Sibiga provoque reticencias entre Estados miembros de la UE como Francia, que no ha contribuido hasta ahora al programa PURL por su insistencia en la necesidad de que Europa gaste su dinero en su propia industria armamentística y no en la de EE.UU.

Tanto Zelenski como Sibiga han hecho asimismo un llamamiento para que Ucrania y sus socios europeos aceleren su trabajo en materia de misiles balísticos, que tiene entre sus prioridades declaradas la producción de este tipo de armamento en el menor tiempo posible para dejar de depender en ese sentido de EE.UU.

El ataque ruso masivo con misiles y drones de esta madrugada es el primero de estas características lanzado por Rusia desde que el Kremlin anunciara el comienzo inminente de una campaña contra centros de toma de decisiones ucranianos en Kiev en respuesta al ataque ucraniano el 22 de mayo a una residencia de estudiantes de la ciudad ocupada de Lugansk en el que murieron 21 personas.

Al menos seis personas han muerto en Kiev y otras doce han perdido la vida en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este de Ucrania en el ataque combinado llevado a cabo por los rusos en las primeras horas de este martes, que alcanzó como es habitual zonas residenciales.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque iba dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano y contra infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

Una infraestructura de la empresa pública ucraniana Naftogaz está entre los objetivos alcanzados por los drones rusos en este último ataque, según ha confirmado la compañía en su página web.

Además de llevar a cabo el ataque masivo de la madrugada, Rusia también ha atacado durante el día Járkov, Kiev y otras regiones de Ucrania.

Ucrania también continuó este martes su campaña de ataques contra sus territorios bajo ocupación rusa y contra la retaguardia enemiga alcanzando de madrugada una refinería situada en la ciudad de Ilski de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia.