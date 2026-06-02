Bruselas pide "eliminar progresivamente" los controles fronterizos internos en 9 países UE

El Ejecutivo comunitario emite este tipo de opiniones cuando los controles fronterizos a los que hace referencia en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia se extienden por más de 12 meses.

Estos países alegan en su mayoría "amenazas continuas y graves" a su seguridad por diversos motivos que van desde la migración o el terrorismo a las mafias de tráfico de personas y las redes criminales de contrabando.

"Los dictámenes emitidos hoy evalúan la necesidad y la proporcionalidad de los controles en las fronteras internas notificados, así como las medidas alternativas y atenuantes disponibles adoptadas por los Estados miembros para limitar las consecuencias negativas en los viajes transfronterizos", explicó la Comisión en un comunicado.

En sus conclusiones, la Comisión señala que, si bien las situaciones en los Estados miembros son diferentes entre sí, pueden destacar "conclusiones clave en común" que parten de que los países hicieron uso de esta herramienta "debido a preocupaciones genuinas y legítimas relacionadas con las amenazas a la seguridad y la situación migratoria".

La institución comunitaria también señaló que, cuando se reintroducen estos controles, "es fundamental que los Estados miembros adopten medidas para limitar cualquier consecuencia negativa para los trabajadores transfronterizos y las comunidades".

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También recordó que existen "alternativas más eficientes y efectivas", como los controles policiales no sistemáticos o las tecnologías de identificación biométrica móvil y seguimiento de vehículos, y recomendó que los nueve Estados miembros afectados "trabajen para eliminar progresivamente" estos controles internos "haciendo pleno uso de las medidas alternativas disponibles y de la cooperación regional".

Ahora, la Comisión consultará a los países afectados sobre las mejores formas de poner en práctica estas opiniones para que los controles temporales "no menoscaben la funcionalidad a largo plazo de la libre circulación".