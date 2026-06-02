Bukele inaugura el principal hospital de El Salvador en lugar de dar su discurso anual

"El 1 de junio es tradición que el presidente dé un discurso por el aniversario. En este caso son 7 años de gobierno, pero yo pensé que era mejor para la población salvadoreña, en lugar de un discurso, escuchar todo lo que esté hospital va a tener", dijo Bukele en la transmisión pregrabada.

Las nuevas instalaciones del Hospital Rosales, único centro de tercer nivel en El Salvador, fueron construidas en el terreno del antiguo Hospital de Maternidad, en la capital salvadoreña.

Según declaraciones de Bukele en 2023, la construcción y el equipamiento tendrían un costo de 61,2 millones de dólares de fondos propios del Gobierno.

Los planes del proyecto comenzaron antes de la llegada de Bukele al poder en 2019. En 2018, la Asamblea Legislativa había ratificado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 170 millones de dólares, de los que 80 millones estaban destinados a este hospital, según reportes de la prensa local.

El director del hospital, Marvin Aguilar, destacó durante el recorrido televisado que las nuevas instalaciones ofrecerán servicios inéditos en el sistema público salvadoreño.

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"Ahora tendremos servicios que históricamente no se han brindado en ninguna institución del país y ahora como institución pública vamos a darlos", afirmó.

Aguilar detalló que en el nuevo hospital se realizará cirugía robótica y trasplante de médula ósea, y que contará con 61 espacios para cuidados intensivos e intermedios y capacidad para 420 hemodiálisis diarias. Según el Gobierno salvadoreño, el centro dispone de 712 camas y 67 consultorios de distintas especialidades.

“Para que el nuevo Hospital Rosales funcione se contrataron 3.200 personas de las cuales 3.000 son salvadoreñas y 200 son extranjeros. Extranjeros que vienen a enseñarle a los salvadoreños y a atender a los salvadoreños", añadió Bukele.

Bukele arrancó así el tercer año de su segundo mandato consecutivo, comenzado en 2024 a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución.

El mandato actual, que en un inició abarcaba el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño —controlado por su partido, Nuevas Ideas—, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir del próximo ciclo electoral.

Bukele no ha confirmado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: "No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (...) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más".

El mandatario mantiene índices de aprobación elevados, respaldados en sus políticas de seguridad, aunque enfrenta crecientes cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y por el deterioro económico, que encuestas locales sitúan como la principal preocupación de la ciudadanía.