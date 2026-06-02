Camboya inicia proceso para resolver disputa marítima con Tailandia con respaldo de la ONU

El primer ministro camboyano, Hun Manet, señaló en una declaración en vídeo que ha enviado una notificación formal al Gobierno de Tailandia y al secretario general de la ONU para iniciar el procedimiento de conciliación, respaldado por Naciones Unidas.

Según UNCLOS, de la que ambos países son firmantes, el proceso de conciliación obligatorio permite a las partes presentar sus argumentos ante un panel de cinco expertos independientes, apuntó Manet.

Este panel emitirá en un plazo no superior a 12 meses un informe con sus conclusiones y una serie de recomendaciones para llegar a una solución amistosa, que no son vinculantes.

La iniciativa de Nom Pen llega después de que Bangkok rescindiera en mayo de manera unilateral un acuerdo sellado con Camboya en 2001 para la exploración conjunta de las reservas de hidrocarburos en una zona oriental del golfo de Tailandia, donde se solapan reclamaciones territoriales de ambos países.

Ambos países reclaman la soberanía de una zona de alta mar que se encuentra al sur de la isla tailandesa de Kood y al oeste de la isla camboyana de Rong, cuyo fondo marino podría albergar recursos energéticos.

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"Hemos dado este paso para proteger la soberanía y los derechos marítimos de Camboya en conformidad con el derecho internacional. Camboya siempre ha buscado resolver las disputas con nuestros vecinos de manera pacífica", declaró Hun Manet.

La cancelación del acuerdo marítimo fue una promesa electoral del conservador primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, de cara a las elecciones celebradas en febrero, en las que se impuso el partido que lidera, y se produjo tras dos rondas de conflicto armado el año pasado entre los Ejércitos de ambos países.

Estos enfrentamientos terrestres en varios puntos de la frontera de casi 820 kilómetros que comparten dejaron más de 150 muertos y miles de desplazados, y Anutin, cercano al Ejército, apeló al sentimiento nacionalista durante la campaña electoral.

Bangkok y Nom Pen acordaron a finales de diciembre un alto el fuego que puso fin a una segunda ronda de enfrentamientos, después de que un acuerdo de paz sellado en octubre e impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, no lograra solucionar las tensiones tras los enfrentamientos iniciales registrados en julio.