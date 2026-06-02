Candidato colombiano agradece respaldo de líderes de ultraderecha de América y Europa

Entre quienes lo felicitaron figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa, y Chile, José Antonio Kast, así como varios congresistas republicanos de Estados Unidos.

"Agradezco su saludo de felicitación y los anhelos para mi país. Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento", respondió De la Espriella a Milei en X.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria insistió en que existe un riesgo para la transparencia del proceso electoral debido a los cuestionamientos formulados por el presidente colombiano, Gustavo Petro, y por el candidato izquierdista Iván Cepeda a los resultados preliminares de la primera vuelta.

Sin embargo, la Registraduría Nacional informó de que el escrutinio judicial coincide en un 99,94 % con el conteo divulgado la noche electoral, mientras que Cepeda reconoció el lunes que las verificaciones realizadas por su campaña no habían encontrado evidencias de irregularidades de suficiente entidad como para cuestionar el resultado.

En ese sentido, el presidente ecuatoriano felicitó a De la Espriella "por una gran victoria" y tachó a Cepeda de "mal perdedor", algo que dijo que ocurre porque supuestamente se contagió del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), aliado de Petro.

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Por su parte, el líder del partido político de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, felicitó al candidato y dijo que los "colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre (como es conocido el aspirante) una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad".

De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos en la primera vuelta presidencial y disputará la Presidencia el próximo 21 de junio con Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el partido del presidente Petro.