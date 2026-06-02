Corte ordena a Gobierno keniano publicar el plan para un centro antiébola pactado con EEUU

La jueza Patricia Mande emitió las directrices en medio de una impugnación legal en la que el Instituto Katiba, ONG que vela por la defensa de la Constitución keniana, planteaba preocupaciones constitucionales, de salud pública y de soberanía.

Mande, que ya el pasado viernes bloqueó el plan, ordenó a los demandados (la Fiscalía General y el Ministerio de Salud) que presenten un informe en un plazo de siete días detallando el estado del proyecto y los preparativos relacionados con la instalación, que se ubicaría en la base militar aérea de Laikipia, en el centro de Kenia.

El Tribunal Superior también dictó "medidas cautelares que impiden al Gobierno establecer, poner en funcionamiento, facilitar, aprobar o permitir cualquier instalación de cuarentena, aislamiento, exposición o tratamiento del ébola en Kenia, de conformidad con el acuerdo impugnado con Estados Unidos o cualquier otro gobierno extranjero, hasta que se resuelva la petición", señaló el Instituto Katiba.

La jueza, además, prohibió la admisión, el traslado, la recepción o la facilitación de la entrada a Kenia de personas expuestas o infectadas con el ébola en virtud del acuerdo impugnado.

Estas -agregó la ONG en la red social X- impiden que se adopten "acciones irreversibles antes del escrutinio constitucional y garantizan la transparencia y la rendición de cuentas públicas en un asunto que suscita importantes preocupaciones sobre la salud pública, la soberanía y la gobernanza constitucional".

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Antes de emitirse el dictamen judicial, el presidente de Kenia, William, Ruto había defendido en X el controvertido plan, pero sin detallar el mismo.

"El centro de cuarentena que se está estableciendo en la base aérea de Laikipia con el apoyo de los Estados Unidos no es único ni excepcional, sino que forma parte de un sistema nacional de preparación más amplio", aseguró este martes Ruto.

"Es uno de los 23 centros de este tipo que forman parte del marco de preparación para enfermedades de Kenia", remarcó el mandatario, al agregar que esas medidas buscan "salvaguardar la salud pública" y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

El Parlamento de Kenia citó al ministro de Salud, Aden Duale, para dar explicaciones este martes ante la comisión del ramo sobre el acuerdo con Estados Unidos.

La agencia de salud pública de la Unión Africana cifró el pasado jueves en 246 las "muertes sospechosas" y en 1.077 los "casos sospechosos" registrados en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola que vive el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han detectado nueve contagios confirmados, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.