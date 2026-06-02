El euro se comportó como moneda refugio en 2025 y a comienzos de 2026, según el BCE

Los momentos en los que el euro actuó como moneda refugio fueron por ejemplo el 2 de abril de 2025 cuando la Administración de Donald Trump introdujo aranceles que desencadenaron una fuerte volatilidad en los mercados financieros globales y una apreciación considerable del euro frente a monedas refugio tradicionales como el franco suizo y el yen.

Por el contrario el dólar se depreció y la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense subieron, una correlación atípica en momentos de aversión al riesgo, añade el BCE en el informe del papel internacional del euro en 2025, publicado este martes.

Los mismo ocurrió tras el anuncio de que el Departamento de Justicia estadounidense emitió citaciones a un gran jurado contra la Reserva Federal (Fed) a principios de 2026 o tras las amenazas de EEUU de aumentar los aranceles a las importaciones europeas por el aumento de las tensiones respecto a Groenlandia.

"Por el contrario, desde el estallido de la guerra en Oriente Medio el tipo de cambio del euro se ha depreciado" tras el aumento de los precios del petróleo, añade el BCE en el informe.

El uso internacional del euro aumentó en 2025 de forma moderada hasta el 20 % por lo que continua la tendencia alcista gradual pero constante observada desde la invasión de Rusia a Crimea en 2014.

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El uso global del euro ha aumentado 1,5 puntos porcentuales desde que escalaron las tensiones geopolíticas por la invasión rusa a Crimea.

Desde 2014 el euro se ha mantenido como la segunda divisa del mundo más importante.

"Pero al mismo tiempo, no hay lugar para la autocomplacencia. Las fuerzas de fragmentación se vuelven más pronunciadas. Las tensiones geopolíticas continúan impulsando una fuerte demanda de oro de los bancos centrales", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el informe.

Algunos países avanzan en el uso de sistema de pago transfronterizos alternativos basados en tecnologías digitales.

Asimismo, aumenta el uso de monedas no tradicionales como el renminbi chino en las facturas del comercio internacional.

Lagarde destacó en el informe que la emisión internacional de deuda denominada en euro alcanzó en 2025 el máximo desde la creación de la divisa tras aumentar un 30 % respecto a 2024.

Asimismo, "el euro se ha convertido la divisa líder en el mercado internacional de bonos verdes y sostenible", según Lagarde.

Las entradas de cartera extranjeras a la zona del euro fueron significativas en 2205.