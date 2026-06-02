Caaguazú: detienen a cinco sospechosos vinculados a violento asalto en Limpio

Una tarea de inteligencia desarrollada por agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Caaguazú culminó con la aprehensión de cinco personas armadas que presuntamente se preparaban para perpetrar un robo agravado en la ciudad de Dr. Juan Manuel Frutos (Pastoreo).

El procedimiento se realizó en la noche este lunes sobre una ruta vecinal ubicada a unos 500 metros de la Ruta PY02, luego de que los investigadores recibieran información sobre la presencia de un grupo criminal que estaría planificando un nuevo golpe delictivo.

Según explicó el jefe de Gabinete de Investigaciones de Caaguazú, comisario principal Juan Monges, los agentes realizaban tareas de vigilancia cuando detectaron un automóvil sin chapa cuyos ocupantes intentaron escapar al percatarse de la presencia policial.

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Persecución y captura

La fuga derivó en una persecución de aproximadamente un kilómetro por caminos de la zona. Finalmente, los intervinientes lograron interceptar el vehículo y reducir a sus ocupantes.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos cinco hombres, quienes tenían en su poder armas largas y cortas, además de otros elementos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para la comisión de hechos punibles.

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Los detenidos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigaciones y posteriormente puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

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Vinculan a sospechosos con asalto en Limpio

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la procedencia del vehículo utilizado por los sospechosos.

Se trata de un Toyota Corolla denunciado como robado durante un asalto ocurrido el pasado sábado en una playa de vehículos de la ciudad de Limpio. En aquel hecho, un grupo de delincuentes irrumpió de manera violenta en el local, agredió al propietario y se apoderó de dos automóviles.

El comisario Monges señaló que existe un alto grado de probabilidad de que los ahora aprehendidos sean los mismos autores de ese atraco, aunque aclaró que la identificación plena y las pericias aún continúan.

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Uno tenía órdenes de captura

Entre los detenidos se encuentra Julio Rodrigo Sosa Núñez, de 24 años, quien registraba órdenes de detención vigentes por una causa de robo agravado y otra relacionada con abuso sexual en niños.

Los demás aprehendidos fueron identificados como José Armando Quiñónez Martínez, Octavio Machado Romero, Daniel Rosario Villamayor y Daniel Peña Machuca.

La Policía también convocó a personal de Criminalística para realizar verificaciones biométricas mediante el sistema AFIS y confirmar plenamente la identidad de todos los involucrados.

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Armas, celulares y guantes incautados

Durante el operativo fueron incautadas tres armas de fuego: una escopeta calibre 12 con número de serie borrado, una pistola calibre 9 milímetros equipada con dispositivo óptico y un revólver calibre 38, además de cartuchos sin percutir.

Asimismo, los agentes decomisaron cuatro teléfonos celulares y siete guantes de cuero, elementos considerados de interés para la investigación.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que deberá determinar la eventual participación de los sospechosos en el asalto ocurrido en Limpio y establecer si efectivamente planeaban ejecutar un nuevo atraco en el departamento de Caaguazú.