El euro sube tras el alto el fuego entre Israel y Líbano y la inflación de la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1646 dólares, frente a los 1,1612 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1649 dólares.

El alto el fuego entre Israel e Hizbulá en Líbano ha mejorado la confianza en los mercados y ha contribuido a la apreciación del euro.

Pero se mantiene la cautela porque Irán ha paralizado el intercambio de mensajes con Washington por la ofensiva israelí en Líbano.

La inflación general subió en mayo en la zona del euro hasta el 3,2 % (3 % en abril), cuarta subida mensual consecutiva y el nivel más elevado desde septiembre de 2023.

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La subyacente, que descuenta la energía y alimentos, aumentó hasta el 2,5 % (2,2 % de abril).

Los mercados creen que el BCE subirá el precio del dinero, ahora en el 2 %, de forma moderada la próxima semana, el primer aumento desde hace casi tres años, lo que también apoya la cotización del euro.

El gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, dijo que la subida de las tasas de interés este mes debería considerarse como un movimiento de "precaución" para protegerse contra futuros riesgos de inflación.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1628 y 1,1655 dólares.