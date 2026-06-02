El excanciller Schröder está en Moscú tras proponerlo Putin como mediador, según medio

Rainer Münz, corresponsal del canal de noticias 24 horas NTV y de la emisora de radio germana RTL, informó de que vio al excanciller de 82 años en el céntrico Hotel Baltschug Kempinski de la capital rusa, un lujoso establecimiento de cinco estrellas.

Según el reportero, el expolítico socialdemócrata que gobernó Alemania entre 1998 y 2005 no hizo declaraciones al ser visto por él.

Si bien se desconoce el motivo de la estancia de Schröder en la capital rusa, NTV indica que podía deberse a la proximidad del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebrará entre el miércoles y el sábado.

El pasado 9 de mayo, en una conferencia de prensa, Putin planteó que Schröder podría representar a Occidente en unas negociaciones con Rusia ante un eventual diálogo para acabar con la guerra de Ucrania, que inició Moscú en febrero de 2022 con una invasión por tierra, mar y aire.

Ese planteamiento fue rechazado en Europa y la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que los Veintisiete no deben permitir que Rusia nombre a un negociador en su nombre sobre la guerra en Ucrania, además de tachar a Schröder de "lobista" para Rusia.

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"Si le concedemos a Rusia el derecho a nombrar a un negociador en nuestro nombre, eso no sería muy sensato", afirmó Kallas, quien recordó el 11 de mayo que "Gerhard Schröder ha ejercido como lobista de alto nivel para empresas estatales rusas".

"Putin quiere que sea él quien ocupe ese puesto, de modo que, en realidad, estaría sentado a ambos lados de la mesa", abundó Kallas al aludir a un eventual papel de Schröder como negociador.

Tras dejar el cargo de canciller, Schröder ocupó responsabilidades en la empresa petrolera rusa Rosneft, en la que fue presidente del consejo supervisor de la compañía hasta mayo de 2022.

En febrero de 2022 también fue propuesto como miembro del consejo de administración de la rusa Gazprom, cargo que el expolítico alemán no llegó a ocupar.

Después de poner fin a su carrera política, el socialdemócrata formó parte de los consejos de administración de las empresas gestoras de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, infraestructuras que se mantienen inutilizadas y que fueron saboteadas en septiembre de 2022.