El Gobierno de Zimbabue presenta la ley para extender el mandato del presidente hasta 2030

“El Proyecto de Ley de Enmienda Constitucional N.º 3 se presentará hoy ante el Parlamento para dar inicio al proceso legislativo. Confío en que el proyecto de ley será aprobado por ambas cámaras del Parlamento”, dijo a EFE el ministro de Justicia zimbabuense, Ziyambi Ziyambi.

La Asamblea Nacional hará una primera lectura, que constituye la presentación formal del proyecto de ley, y se espera que la comisión jurídica del Parlamento presente su informe la próxima semana durante la segunda lectura.

La presentación de la iniciativa se produjo tras un periodo de 90 días de consultas públicas en el que se recogieron opiniones ciudadanas mediante audiencias y presentaciones escritas.

Tras el debate, el documento pasará al Senado y, en caso de ser aprobado sin modificaciones, regresará a la Asamblea Nacional para una tercera lectura antes de ser enviado al presidente para su sanción y entrada en vigor.

“El proceso parlamentario ya está en marcha y esperamos que mañana comience el debate y podamos concluirlo este mes”, añadió el ministro.

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El Gabinete de Zimbabue aprobó en febrero pasado el proyecto, cuya base fue una resolución adoptada en octubre de 2025 por el partido gobernante para permitir que los futuros presidentes sean elegidos por el Parlamento y se extiendan dos años más los mandatos de los legisladores.

La iniciativa generó protestas de la oposición y de miembros del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), como el veterano de la guerra de independencia Blessed Geza, quien falleció en febrero pasado.

Las manifestaciones acabaron con 95 personas arrestadas en marzo a la espera de juicio tras enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Mnangagwa, de 83 años, completará su segundo mandato en agosto de 2028, el último permitido por la Constitución, pero el intento de prolongar su permanencia en el poder desató disputas internas entre las facciones de la ZANU-PF leales al presidente y las partidarias del vicepresidente, Constantino Chiwenga.

Chiwenga, exgeneral del ejército, lideró el golpe militar de 2017 que derrocó al entonces presidente Robert Mugabe -en el poder desde 1987- y que situó a Mnangagwa en la jefatura del Estado.

El actual presidente fue elegido en los comicios de 2018 y reelegido en los de 2023, cuyos resultados fueron impugnados por la oposición tras denunciar irregularidades en el proceso.