El IBEX 35 rebota un 0,48 % pese a las dudas sobre el futuro en Oriente Medio

Al cierre de las negociaciones, el selectivo español, el IBEX 35, sumó 87,1 puntos (0,48 %) hasta situarse en los 18.272 enteros. Con este avance, el principal índice del parqué español se revaloriza en lo que va de año un 5,57 %.
Tras una apertura alcista en la que se aupaba un 0,62 %, el selectivo alcanzó su máximo durante la sesión en los 18.388,2 puntos, y desde ahí consolidó la cotización en los 18.300 puntos hasta media tarde, cuando contuvo el ritmo de las ganancias para finalmente estabilizarse en la cota de los 18.250 puntos en el último tramo de la negociación.
Merlin Properties lideró las subidas del selectivo tras anotarse un avance del 3,37 %, mientras que Indra (-3,44 %), Amaudeus (-2,23 %) y Grifols (-1,17 %) cerraron la sesión con pérdidas.