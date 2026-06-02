El mercado laboral de España marca un nuevo récord, con 22,3 millones de empleos

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español, se trata del segundo mayor aumento en un mes de mayo de la serie histórica y sitúa la afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806, en un país de 49,5 millones de habitantes.

En cuanto al desempleo registrado oficialmente, el Ministerio de Trabajo detalla que el descenso citado deja el total en 2.320.721, el nivel más bajo para ese mismo mes desde 2007.

En el último año, el desempleo se redujo en 134.162 personas, mientras que la afiliación sumó 553.431 empleos.

El empleo creció el mes pasado especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (27.381), así como en el sistema especial agrario (20.741).

El empleo entre los extranjeros alcanzó los 3.359.548, tras sumar 111.301 afiliados de media en el mes, y representa el 15 % del total.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Seguridad Social destaca que las mujeres representan ya el 47,5 % del total de ocupados en España, un punto porcentual más que en 2018.

Entre los trabajadores autónomos (por cuenta propia), aumentaron en 15.470 afiliados, hasta los 3.460.443.