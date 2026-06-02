El papamóvil de León XIV en el Bernabéu: un buggy de golf eléctrico con asientos de cuero

La imagen más icónica de los viajes papales quedará registrada en la visita a Madrid de la mano de la empresa Green Mowers, de la ciudad española de Burgos y a la que el encargo de la Santa Sede le ha llegado en plena celebración de su 25 aniversario, por lo que este papamóvil lo viven a la vez como un regalo y un privilegio.

"Es mucho más que un carrito de golf", explicó a EFE Alberto Ruiz, el director comercial de Green Mowers, firma especializada en maquinaria de mantenimiento para césped deportivo, campos de golf y zonas verdes, y en el diseño de vehículos ligeros eléctricos como el 'buggy' con el que se desplazará León XIV.

El pontífice se subirá al papamóvil para un recorrido de en torno a un kilómetro, en todo momento por el interior del estadio Santiago Bernabéu, no en la calle, pero técnicos y mecánicos han tenido en cuenta hasta el último detalle para que el 'viaje' sea lo más seguro y confortable posible, incluso si llueve.

El papamóvil es un vehículo ligero eléctrico que incorpora los últimos avances tecnológicos: batería de litio y freno electromagnético, y seguro para cualquier tipo de terreno.

Se ha diseñado en un color blanco roto, con los asientos y el respaldo trasero de cuero en color beis oscuro, y lleva estampado el escudo pontificio.

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Ruiz aseguró que se ha primado la seguridad, y también la comodidad, de León XIV; de ahí que el habitáculo de la parte trasera, donde irá de pie el papa, se ha reforzado con una estructura de acero galvanizado y superficie antideslizante, y se ha colocado un respaldo por si quiere reclinarse o apoyarse.

Los burgaleses han contado con sus proveedores habituales, la firma E-Z-GO de Augusta (Estados Unidos).

El vehículo alcanza las velocidades habituales para este tipo de 'buggy' de golf, pero deberá ser la Santa Sede la que determine la velocidad a la que se moverá el pontífice en el acto del Bernabéu.

El director comercial de Green Mowers reconoce que, cuando les llegó el encargo hará un mes, sintieron un poco de vértigo, pero técnicos y mecánicos se pusieron "desde el minuto cero" a diseñar el papamóvil, que tendrán que entregar este miércoles o jueves.

Destacó que están "encantados" de poder participar en un evento tan especial y admite que ha sido la primera ocasión en la que les han hecho un encargo tan singular, pero "es todo un privilegio" que ya están disfrutando aunque no será hasta el lunes 8 de junio cuando puedan ver el 'buggy' moviéndose por el estadio.

Alberto Ruiz es consciente del impacto empresarial para Green Mowers, aunque recordó que son ya un referente en su sector en España y Portugal.

Una vez cumpla su cometido, concluida la visita del pontífice, el papamóvil volverá a Burgos, donde lo reconvertirán para su venta en un 'buggy' de golf "normal"; entrará en la línea de ventas pero nunca nadie sabrá que ese vehículo fue, en otra vida, usado por León XIV. Será su secreto mejor guardado.