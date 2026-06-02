El Parlamento Europeo avanza hacia la aplicación del acuerdo comercial con EEUU

Con 31 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la comisión de Comercio de la Eurocámara ratificó el acuerdo al que llegaron hace dos semanas las instituciones comunitarias para suspender el acuerdo si Trump aumenta los gravámenes por encima del 15 % pactado o no reduce los aranceles al acero y el aluminio.

Tras el visto bueno de la comisión parlamentaria, está previsto que el pleno valide la decisión el próximo 16 de junio, y que el Consejo de la UE lo haga antes de que termine el mes.

De esta forma, la UE aplicará el acuerdo comercial que Trump pactó el pasado verano con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que prevé un arancel del 15 % a la mayoría de productos europeos a cambio de eliminar los gravámenes a los bienes industriales estadounidenses.

El bloque comunitario también extiende la suspensión arancelaria a las importaciones de langosta y concede un acceso preferencial a ciertos tipo de marisco estadounidense y a sus productos agrícolas no sensibles.

Pero para aceptar estas condiciones, el Parlamento Europeo pidió una serie de salvaguardas para suspender el acuerdo, en caso de que lo incumpla o no reduzca al 15 % los aranceles al acero y el aluminio, actualmente del 50 %.