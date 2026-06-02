Embajador Johnson: lucha de México y EE.UU. contra el narco "debe unirnos, no dividirnos"

"La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles", apuntó Johnson en un mensaje en la red social X.

"Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos", añadió.

El domingo Sheinbaum señaló, durante la presentación de un informe nacional al cumplirse dos años de su victoria electoral, que México no "acepta injerencias" y cuestionó el "interés legítimo" de Estados Unidos por ayudar realmente al país, por lo que convocó a la población a defender la patria.

"¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo? Vamos a defender la soberanía y la independencia de México, vamos a defender la transformación", zanjó la mandataria durante un acto multitudinario en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México.

Sheinbaum criticó las recientes y crecientes presiones de Estados Unidos a México en asuntos de extradición y crimen organizado, como ocurrió con la acusación del vecino del norte hacia 10 funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador en licencia del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

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"¿Es realmente un interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo como sectores de la ultraderecha utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?", cuestionó.

"No son preguntas retóricas: México no es piñata de nadie", sentenció tras arremeter contra una posible intervención de EE.UU. en las elecciones federales que se celebrarán en México en 2027.

También aseguró que desde el 19 de abril, cuando se hizo pública la muerte de dos agentes estadounidenses, "sin acreditación oficial", en el estado mexicano de Chihuahua, se "intensificó" una campaña "ofensiva" en redes sociales por parte de la derecha internacional hacia su gobierno.

"Detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad ni que decidiera ejercer plenamente su independencia", explicó.

Este lunes, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum descartó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de una “ofensiva” contra México y atribuyó las recientes tensiones bilaterales a sectores de la ultraderecha de ambos países que, afirmó, buscan deteriorar la relación bilateral.

“Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, declaró la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que, pese a las diferencias que han surgido en las últimas semanas, la comunicación entre ambos gobiernos se mantiene activa en distintos niveles y abarca áreas diplomáticas, de seguridad y defensa.