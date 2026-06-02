FundéuRAE: nombres no oficiales de las leyes, claves de redacción

Es habitual encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “Descubre todas las claves de la nueva Ley Hipotecaria”, “Entra en vigor la nueva Ley de Atención al Cliente” o “La Ley de Bienestar Animal permite la entrada de las mascotas en los edificios públicos”.

A menudo, para referirse a una ley, se emplean, en lugar de su nombre oficial, expresiones más cortas y descriptivas que aluden a la naturaleza o al contenido de una ley o proyecto de ley.

Según la “Ortografía de la lengua española”, estas denominaciones funcionan de manera genérica, por lo que se recomienda escribirlas con minúscula. De este modo, es “ley hipotecaria”, con minúsculas por ser el nombre popular, pero “Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario”, con mayúsculas iniciales en los términos significativos.

Se aplica lo mismo cuando estas expresiones populares incluyen el nombre propio o el apellido de la persona que ha promovido la ley, como, por ejemplo, “la ley Celaá”, en relación con la ley impulsada en España por la entonces ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. En estos casos solo se mantiene la mayúscula en el nombre propio.

Se recuerda, además, que no se requieren comillas ni cursivas en ninguno de estos casos.

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Por todo esto, lo recomendable en los enunciados del principio habría sido “Descubre todas las claves de la nueva ley hipotecaria”, “Entra en vigor la nueva ley de atención al cliente” y “La ley de bienestar animal permite la entrada de las mascotas en los edificios públicos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.