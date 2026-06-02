Hizbulá e Israel reanudan ataques pese al anuncio de Trump de un fin del combate inmediato

Según fuentes castrenses, la Fuerza Aérea israelí interceptó en el norte del país dos proyectiles procedentes del Líbano a las 1.35 hora local (22.35 del lunes GMT), y nuevamente a las 1.47 (22.47). Un comunicado del Ejército declaró que no se registraron heridos.

Israel respondió a los misiles libaneses con dos ataques aéreos: uno contra la localidad de Al Mansuri, en el distrito de Tiro (sur), y otro contra una vivienda en Al Hosh (cerca de Tiro), según la agencia nacional de noticias libanesa, ANN.

Tras el ataque en Al Hosh, dos heridos fueron rescatados de entre los escombros y trasladados al hospital Libanés-Italiano de la ciudad sureña, añade ANN.

Horas antes de la reanudación de los ataques de esta madrugada, Trump anunció que Hizbulá se había comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenaría la ofensiva militar en el Líbano y cancelaría su plan de atacar la periferia sur de Beirut.

Posteriormente, la embajada libanesa en Washington declaró en un comunicado que las autoridades en Beirut habían recibido confirmación de la aprobación por parte de Hizbulá de la propuesta estadounidense que establece un alto el fuego mutuo en los ataques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió al presidente estadounidense que su postura no había cambiado y que atacaría "objetivos terroristas" en la capital libanesa si Hizbulá no frena su ofensiva contra territorio israelí.