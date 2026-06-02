HRW denuncia barreras sistémicas para las personas con discapacidad en Egipto

La organización humanitaria ha señalado en un informe prácticas de contratación discriminatorias, lugares de trabajo inaccesibles, trabas burocráticas para obtener la tarjeta nacional de discapacidad y cuotas de empleo ineficientes que derivan en puestos mal remunerados.

A pesar de que la ley de 2018 mejoró el marco legislativo y lo acercó a los estándares internacionales, HRW advirtió de que la falta de implementación real deja a las personas con discapacidad en un mayor riesgo de desempleo, pobreza e inseguridad económica.

Según la organización, las enmiendas propuestas por el Gobierno en 2025, que actualmente siguen en el Parlamento, corren el riesgo de restringir la definición de discapacidad y, por tanto, el cumplimiento de estos derechos.

"La ley egipcia de 2018 sobre los derechos de las personas con discapacidad fue un paso fundamental, pero su aplicación ha dejado a muchas personas excluidas del mercado laboral, enfrentándose a un desempleo crónico y a la marginación económica", afirmó el investigador de HRW para Oriente Medio y el Norte de África, Amr Magdi.

Magdi también subrayó que la inclusión exige "más legislación" y reclamó al Ejecutivo el cumplimiento de la normativa, por medio de la supervisión de los empleadores y la adaptación de los espacios de trabajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para la elaboración de este informe, la ONG realizó entrevistas a 16 personas, trece de ellas con discapacidad, así como a representantes de organizaciones internacionales y locales.