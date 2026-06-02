Isabel Pantoja y el grupo Il Divo estrenan la revisión de 'Donde el corazón me lleve'

En redes sociales, Isabel Pantoja publicó el videoclip oficial de la canción, grabada por ella originalmente en 2002, compuesta por Roberto Livi y Rafael Ferro, y que dio título a su disco de ese año.

Fue rodado en varias calles de Madrid y grabado también en estudio.

Il Divo, formado por el suizo Urs Bühler, los estadounidenses David Miller y Steven LaBrie y el francés Sébastien Izambard, tenía previsto actuar con Pantoja el próximo 27 de junio, pero la semana pasada anunció la cancelación del concierto por "circunstancias imprevistas" ajenas a su voluntad.

"Estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España y las comunicaremos a través de nuestros canales oficiales", indicó la formación musical en un comunicado.

Añadió que lamentaba "sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar", y que el concierto de Sevilla "sigue adelante con Isabel Pantoja".

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El festival señaló que se trataba de una decisión unilateral, y al día siguiente anunció que la cantante española estará acompañada en el concierto por la Orquesta Sinfónica de Málaga.