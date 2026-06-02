Israel inaugura una embajada en Fiyi para reforzar su presencia en el Pacífico

La apertura de la delegación en Suva, capital fiyiana, se produjo durante una visita oficial de Saar, quien estuvo acompañado por el primer ministro y titular de Exteriores de Fiyi, Sitiveni Rabuka.

"Hoy Israel regresa a Fiyi y al Pacífico", afirmó Saar durante el acto, en el que calificó la relación bilateral como una amistad basada en valores compartidos y destacó el apoyo que Suva ha brindado a Israel en foros internacionales.

Según el Ministerio israelí de Exteriores, la embajada servirá también como plataforma para las relaciones con otros nueve países insulares del Pacífico y facilitará la ampliación de la cooperación en ámbitos como la seguridad, el desarrollo, la agricultura, la gestión del agua y la formación diplomática.

Durante la visita, ambos países firmaron además una declaración de intenciones sobre cooperación en materia de seguridad nacional y un memorando de entendimiento para la formación de diplomáticos.

La apertura de la embajada llega apenas nueve meses después de que Fiyi inaugurara una representación diplomática en Jerusalén, convirtiéndose en uno de los pocos países que han establecido una embajada en la ciudad, cuya condición internacional sigue siendo objeto de disputa.

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Rabuka celebró la inauguración y afirmó que marca el inicio de una "era dorada" en las relaciones bilaterales. El dirigente fiyiano reiteró asimismo el respaldo de su país a la seguridad de Israel y a su derecho a proteger a su población frente a amenazas y actos de terrorismo.

Israel ya había contado con una embajada en Fiyi, aunque esta fue cerrada en 1995 por motivos presupuestarios. La reapertura se enmarca en los esfuerzos de Jerusalén por ampliar su red diplomática en regiones donde compite por apoyos políticos en organismos multilaterales, especialmente entre los pequeños Estados insulares que cuentan con representación en Naciones Unidas.

Fiyi es además cercano a Estados Unidos, con el que firmó en 2024 un acuerdo de cooperación en un momento de rivalidad entre Pekín y Washington por aumentar su respectiva influencia en la región, sobre todo después del pacto en materia de seguridad entre China y las Islas Salomón, alcanzado en 2022.