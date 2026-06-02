La India envía 43 toneladas en ayudas a África para controlar la epidemia de ébola

A petición de la UA, la India envió un paquete de asistencia que comprende "equipos de protección, dispositivos de diagnóstico y monitoreo, kits de transporte de muestras, suministros para la prevención de infecciones, medicamentos y suplementos", indicó Nueva Delhi en un comunicado.

Los suministros llegarán a Uganda este martes, y serán recibidos por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDF África), una agencia de salud pública de la UA.

Se trata del segundo y más grande envío de asistencia para controlar la epidemia, luego de que la India enviara un primer paquete de 2,5 toneladas de suministros médicos urgentes a finales de mayo.

"Nuestras misiones en Addis Abeba y Kampala mantienen una estrecha colaboración con la Comisión de la Unión Africana y los CDC de África para apoyar sus esfuerzos de respuesta ante el ébola", declaró el Gobierno indio.

La India no ha reportado ningún caso de ébola, informó este martes el Ministerio de Salud en X, días después de que las autoridades informaran de la cuarentena de cuatro persoanas en el oeste del país por un caso sospechoso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno indio ha pedido a sus ciudadanos evitar viajes a RDC, Uganda y Sudán del Sur, y ha reforzado las medidas de detección en los aeropuertos internacionales y otros puntos de entrada.

La semana pasada, la India aplazó la celebración de las cumbres del Foro India-África y de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA), las cuales iba a celebrarse en junio en Nueva Delhi, debido a la situación sanitaria emergente en algunas partes de África.

La agencia de salud pública de la UA cifró el pasado jueves en 246 las "muertes sospechosas" y en 1.077 los "casos sospechosos" registrados en la República Democrática del Congo por la decimoséptima epidemia de ébola que vive el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.